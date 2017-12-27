В Уфе средняя зарплата выросла до 33 700 рублей
В Уфе с начала года заработные платы выросли до 33 700 рублей. Прирост составил 3,7%. Сведения предоставил мэр города Ирек Ялалов, выступая на итоговом оперативном совещании.
Реальный сектор экономики ведет себя стабильно и положительно влияет на уровень оплаты труда. К концу года средние и крупные компании смогут платить своим сотрудникам около 41 826 рублей (+7%).
«Статистические данные часто неправильно интерпретируют, поэтому лучше опираться на средние данные, которые показывают рост в 3,7%», - отметил Ялалов.
Не плохая ситуация складывается на рынке труда, замедляя темпы роста безработицы.
Ранее сообщалось о росте окладов в Кузбассе.
Реальный сектор экономики ведет себя стабильно и положительно влияет на уровень оплаты труда. К концу года средние и крупные компании смогут платить своим сотрудникам около 41 826 рублей (+7%).
«Статистические данные часто неправильно интерпретируют, поэтому лучше опираться на средние данные, которые показывают рост в 3,7%», - отметил Ялалов.
Не плохая ситуация складывается на рынке труда, замедляя темпы роста безработицы.
Ранее сообщалось о росте окладов в Кузбассе.
Автор: Джанабилова Татьяна П