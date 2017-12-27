В Новосибирске мужчину взяли под стражу по подозрению в убийстве супруга возлюбленной
В Кировском районе Новосибирска под стражу взяли мужчину 34 лет. Его подозревают в убийстве. Происшествие произошло ночью на 25 декабря рядом с домостроением на улице Петухова, отмечается в СУ СКР по региону.
«24 декабря приблизительно в 23:20 работники дежурной части полиции №8 "Кировский" в составе УМВД РФ по городу Новосибирску подал обращение гражданин, сообщивший, что рядом с общежитием на улице Петухова им было обнаружено тело мужчины. Как удалось выяснить, причиной смерти могло стать ножевое ранение», — отмечается в пресс-центре ГУ МВД РФ.
Как отмечается работниками Следственного комитета, погибшим был 38-летний житель города Новосибирска. Следствие смогло установить, что в указанную ночь потерпевший сильно поссорился с своей супругой. В целях разрешения конфликта к ним прибыл 34-летний друг женщины, имевший при себе нож. Во время ссоры потерпевшему было нанесено ранение в области сердца, отмечается в сообщении представителей СКР.
Подозреваемый не смог далеко уйти, поскольку участковый произвел его задержание неподалеку от места преступления. Как отмечается в сообщении источника в составе правоохранительных органов, супруга убитого новосибирца оказалась возлюбленной подозреваемого. Причем пара намеревалась оформлять развод. По данному делу открыто уголовное делопроизводство.
«24 декабря приблизительно в 23:20 работники дежурной части полиции №8 "Кировский" в составе УМВД РФ по городу Новосибирску подал обращение гражданин, сообщивший, что рядом с общежитием на улице Петухова им было обнаружено тело мужчины. Как удалось выяснить, причиной смерти могло стать ножевое ранение», — отмечается в пресс-центре ГУ МВД РФ.
Как отмечается работниками Следственного комитета, погибшим был 38-летний житель города Новосибирска. Следствие смогло установить, что в указанную ночь потерпевший сильно поссорился с своей супругой. В целях разрешения конфликта к ним прибыл 34-летний друг женщины, имевший при себе нож. Во время ссоры потерпевшему было нанесено ранение в области сердца, отмечается в сообщении представителей СКР.
Подозреваемый не смог далеко уйти, поскольку участковый произвел его задержание неподалеку от места преступления. Как отмечается в сообщении источника в составе правоохранительных органов, супруга убитого новосибирца оказалась возлюбленной подозреваемого. Причем пара намеревалась оформлять развод. По данному делу открыто уголовное делопроизводство.
Автор: Валерий Антонов