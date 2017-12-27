Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017
exclusive / Криминал

В Новосибирске мужчину взяли под стражу по подозрению в убийстве супруга возлюбленной
В Кировском районе Новосибирска под стражу взяли мужчину 34 лет. Его подозревают в убийстве. Происшествие произошло ночью на 25 декабря рядом с домостроением на улице Петухова, отмечается в СУ СКР по региону.

В Новосибирске мужчину взяли под стражу по подозрению в убийстве супруга возлюбленной


«24 декабря приблизительно в 23:20 работники дежурной части полиции №8 "Кировский" в составе УМВД РФ по городу Новосибирску подал обращение гражданин, сообщивший, что рядом с общежитием на улице Петухова им было обнаружено тело мужчины. Как удалось выяснить, причиной смерти могло стать ножевое ранение», — отмечается в пресс-центре ГУ МВД РФ.

Как отмечается работниками Следственного комитета, погибшим был 38-летний житель города Новосибирска. Следствие смогло установить, что в указанную ночь потерпевший сильно поссорился с своей супругой. В целях разрешения конфликта к ним прибыл 34-летний друг женщины, имевший при себе нож. Во время ссоры потерпевшему было нанесено ранение в области сердца, отмечается в сообщении представителей СКР.

Подозреваемый не смог далеко уйти, поскольку участковый произвел его задержание неподалеку от места преступления. Как отмечается в сообщении источника в составе правоохранительных органов, супруга убитого новосибирца оказалась возлюбленной подозреваемого. Причем пара намеревалась оформлять развод. По данному делу открыто уголовное делопроизводство.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:37
Читайте также
Загрузка...
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
В Украине в тестовом режиме заработал
В Уфе средняя зарплата выросла до 33 700 рублей
Уставший от 8-балльных пробок житель Новосибирска
Олега Табакова ввели в состояние искусственной
СМИ узнали об ограничении России для США по
Социологи: Рост цен в России обгоняет рост зарплат
Во Владивостоке цену на проезд в автобусах
МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах
В ЕС прокомментировали отказ ЦИК допустить
Политолог: ЕС поставил жителей Украины в
Добавление комментария
Последние новости
27.12, 15:38 Андрей Малахов анонсировал выход шоу «Прямой эфир» с
27.12, 15:37 В Ростовской области 6 суток ищут пропавшую без вести
27.12, 15:35 В Барнауле заблокированный в авто пьяный водитель сжег
27.12, 15:35 Ученые: В космосе могут находиться миллионы обитаемых лун
27.12, 15:35 Житель Архангельска убил охранника стройки
27.12, 15:34 В Санкт-Петербурге украинец подозревается в избиении
27.12, 15:34 В Сети появилось новое фото Моники Беллуччи
27.12, 15:33 В Санкт-Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки
27.12, 15:19 Путин сообщил, что наращивание инвестиций является
27.12, 15:12 В Астрахани труп зарубленного мужчины пролежал на
27.12, 15:09 Из-за ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге
27.12, 15:09 Алика Смехова с подросшими сыновьями готовится к отпуску
27.12, 15:05 Продажи Nokia 7 во всем мире могут начаться в начале
27.12, 14:57 Ольге Бузовой концертный агент подарил мыло в виде
27.12, 14:53 Волочкова удивила пользователей публикацией с
27.12, 14:52 Гнойный и ST организовали рэп-баттл об итогах года для
27.12, 14:41 Ученые: Спасти отношения помогут ответы на вопросы об
27.12, 14:36 Ксения Бородина побывала с дочками на новогодней елке в
27.12, 14:35 В Москве обокрали помощника и однофамильца Рамзана
27.12, 14:34 Канье Уэст подарил Ким Кардашьян презенты от Netflix и