В Новосибирской области двое мужчин на снегоходе провалились под лед
В Новосибирской области двое мужчин провалились под лед во время катания на снегоходах. По информации от местных правоохранителей, в настоящее время поиски пропавших без вести продолжаются.
Инцидент произошел рядом с Усть-Тулой. По словам очевидцев, двое мужчин на одном снегоходе катались по замерзшей воде. В один момент лед треснул, из-за чего аппарат вместе с пассажирами провалился. Очевидцы сразу же вызвали на место правоохранителей, спасателей и медиков. Найти двоих мужчин пока не удалось.
«Пропавших начали разыскивать не только в данной местности, но и под водой. Сейчас на месте работает бригада водолазов, однако поиски пока не принесли никакого результата. Планируется погружение до 4 метров на расстоянии в 15 метров от берега водоема. Толщина льда на данной территории составляет примерно 80 сантиметров», - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. На месте сейчас работают десять человек и три единицы специальной техники. Один из очевидцев рассказал, что перед катанием на снегоходе мужчины распивали спиртное, однако информация об этом подтверждена не была.
Инцидент произошел рядом с Усть-Тулой. По словам очевидцев, двое мужчин на одном снегоходе катались по замерзшей воде. В один момент лед треснул, из-за чего аппарат вместе с пассажирами провалился. Очевидцы сразу же вызвали на место правоохранителей, спасателей и медиков. Найти двоих мужчин пока не удалось.
«Пропавших начали разыскивать не только в данной местности, но и под водой. Сейчас на месте работает бригада водолазов, однако поиски пока не принесли никакого результата. Планируется погружение до 4 метров на расстоянии в 15 метров от берега водоема. Толщина льда на данной территории составляет примерно 80 сантиметров», - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. На месте сейчас работают десять человек и три единицы специальной техники. Один из очевидцев рассказал, что перед катанием на снегоходе мужчины распивали спиртное, однако информация об этом подтверждена не была.
Автор: Махов Артем