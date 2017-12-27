Samsung Galaxy S9 и S9+ появятся в продаже в марте
Samsung Galaxy S9 и S9+ будут доступны для приобретения в начале марта. Отмечается, что корейское издание в соответствии со словами источника, массовый выпуск начинается в январе 2018-го, тогда как сегодня проводится производство ключевых компонентов смартфонов.
Соответственно возможным начинается в продаже на конец февраля либо начало марта. Большая часть аналитиков уверена, что анонс смартфонов Galaxy S9 и S9+ пройдет во время выставки MWC 2018. Последняя пройдет на территории Барселоны в период 26 февраля - 1 марта. При этом реализация новинок состоится в первых числах марта. В соответствии с предварительными сведениями, смартфоны станут крайне мало отличаться от собственных предшественников.
Соответственно возможным начинается в продаже на конец февраля либо начало марта. Большая часть аналитиков уверена, что анонс смартфонов Galaxy S9 и S9+ пройдет во время выставки MWC 2018. Последняя пройдет на территории Барселоны в период 26 февраля - 1 марта. При этом реализация новинок состоится в первых числах марта. В соответствии с предварительными сведениями, смартфоны станут крайне мало отличаться от собственных предшественников.
Автор: Валерий Антонов