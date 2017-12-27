Уставший от 8-балльных пробок житель Новосибирска решил вызвать самолет
На территории Новосибирска местный житель, устав от 8-балльных пробок, решил вызвать самолет. Свое сообщение возмущенный водитель разместил в форуме сервиса “Яндекс.Пробки”.
В связи с погодными условиями на территории Новосибирска наблюдается неблагоприятная обстановка на дорогах. Многим водителям приходится подолгу стоять в пробках, ведь местами заторы достигают 8 баллов. Один из участников дорожного движения, “застрявший” на Большевистской улице, настолько устал ожидать своей очереди, чтобы проехать, что даже потребовал вызвать ему самолет. Правда, сделал он это в шутливой форме, написав свое сообщение в сервисе “Яндекс.Пробки”, где другие водители также активно выражали свое негодование.
Наибольшее количество негодующих сообщений наблюдается от граждан с Коммунального моста Новосибирска. Предположительно, там имело место ДТП, вследствие которого оказалось перекрыто сразу три полосы движения. Многие жалуются, что количество ДТП на трассе в значительной мере возросло, однако сведения о жертвах и пострадавших не предоставляются.
В связи с погодными условиями на территории Новосибирска наблюдается неблагоприятная обстановка на дорогах. Многим водителям приходится подолгу стоять в пробках, ведь местами заторы достигают 8 баллов. Один из участников дорожного движения, “застрявший” на Большевистской улице, настолько устал ожидать своей очереди, чтобы проехать, что даже потребовал вызвать ему самолет. Правда, сделал он это в шутливой форме, написав свое сообщение в сервисе “Яндекс.Пробки”, где другие водители также активно выражали свое негодование.
Наибольшее количество негодующих сообщений наблюдается от граждан с Коммунального моста Новосибирска. Предположительно, там имело место ДТП, вследствие которого оказалось перекрыто сразу три полосы движения. Многие жалуются, что количество ДТП на трассе в значительной мере возросло, однако сведения о жертвах и пострадавших не предоставляются.
Автор: Марина Вебер