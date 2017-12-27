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Xiaomi сделает ставку на системе распознавания лиц
Xiaomi намерен отказаться от дактилоскопического сканера в пользу системы распознавания лиц. Сведения предоставлены порталом Gizchina.

Xiaomi сделает ставку на системе распознавания лиц


Корпорация отказалась от идеи заниматься разработкой сканера, поскольку над аналогичной системой активно работают конкуренты, среди которых Vivo.

Скорее всего, система 3-D идентификации лиц сначала появится в смартфоне Xiaomi Mi 7, дебют которого состоится в первом полугодии 2018 года. Китайские разработчики работают над функцией совместно с Truly Opt-Electronics, Himax Technologies, Qualcomm.

Ранее сообщалось о намерении Xiaomi выпустить смартфон с двойной вертикальной камерой.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:36
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