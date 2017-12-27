Xiaomi сделает ставку на системе распознавания лиц
Xiaomi намерен отказаться от дактилоскопического сканера в пользу системы распознавания лиц. Сведения предоставлены порталом Gizchina.
Корпорация отказалась от идеи заниматься разработкой сканера, поскольку над аналогичной системой активно работают конкуренты, среди которых Vivo.
Скорее всего, система 3-D идентификации лиц сначала появится в смартфоне Xiaomi Mi 7, дебют которого состоится в первом полугодии 2018 года. Китайские разработчики работают над функцией совместно с Truly Opt-Electronics, Himax Technologies, Qualcomm.
Ранее сообщалось о намерении Xiaomi выпустить смартфон с двойной вертикальной камерой.
Корпорация отказалась от идеи заниматься разработкой сканера, поскольку над аналогичной системой активно работают конкуренты, среди которых Vivo.
Скорее всего, система 3-D идентификации лиц сначала появится в смартфоне Xiaomi Mi 7, дебют которого состоится в первом полугодии 2018 года. Китайские разработчики работают над функцией совместно с Truly Opt-Electronics, Himax Technologies, Qualcomm.
Ранее сообщалось о намерении Xiaomi выпустить смартфон с двойной вертикальной камерой.
Автор: Джанабилова Татьяна П