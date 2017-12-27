В Москве директор фабрики "Меньшевик" ранил трех человек во время стрельбы по посетителям
В Москве директор фабрики "Меньшевик", занимающейся производством кондитерских изделий открыл огонь по посетителям. Сведения предоставлены Telegram-каналом Mash.
Сообщается, во время стрельбы пострадали три человека. Сведения об их состоянии уточняются. Полицейские выясняют, что заставило руководителя взяться за оружие.
Ранее столичных полицейских обстреляли при задержании.
Сообщается, во время стрельбы пострадали три человека. Сведения об их состоянии уточняются. Полицейские выясняют, что заставило руководителя взяться за оружие.
Ранее столичных полицейских обстреляли при задержании.
Автор: Джанабилова Татьяна П