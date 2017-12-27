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В Санкт-Петербурге молодой человек провалился в канализационный люк
В Санкт-Петербурге с переломом бедра и другими травмами в больницу отправили молодого человека, который провалился в открытый люк. Инцидент случился накануне, пострадавшего экстренно госпитализировали, отмечается в сообщении регионального МВД.

В Санкт-Петербурге молодой человек провалился в канализационный люк


Приблизительно в 13:35 работники дежурной части получили данные относительно того, что молодой человек 23 лет, доставленный в больницу был госпитализирован в 10:00. Его забрали у одного из домостроений Московского шоссе, отмечает «ПолитЭксперт».

В соответствии с результатами проведения первичного осмотра, у пострадавшего наличествовали признаки падения с высоты. Сам потерпевший отметил, что провалился в открытый люк, но точный адрес не обозначил. На сегодня реализуется проверка по факту случившегося.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:53
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