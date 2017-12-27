Обнародованы фото обновленного минивэна SsangYong Stavic
На просторах Сети появились снимки обновленной версии минивэна SsangYong Stavic от китайского производителя. Соответствующие кадры накануне удалось получить фотошпионам в процессе прохождения указанным авто дорожных испытаний.
По данным экспертов, теперь модель будет реализовываться под названием SsangYong Korando Turismo, а на рынке России авто известно как Stavic. Внешность транспорта, который фактически трансформировался в кросс-вэн, напоминает экстерьер Rexton 2018 модельного года. В частности, обновленное авто получило очень похожие бамперы и решетку радиатора, также общие черты наблюдаются в случае с головной оптикой транспортного средства. Что до технической части, то SsangYong Korando Turismo обзаведется мотором объемом 2.2 литра, способным генерировать 178 лошадиных сил. Трансмиссия представлена автоматической КПП на семь скоростей, также предусмотрен полный привод.
В салоне кросс-вэна появится обновленная цифровая панель приборов, предусмотрены диски на 19 дюймов, а еще модель получила целых девять подушек безопасности. Кроме того, имеется у обновленного SsangYong Stavic кожаный салон и множество полезных систем.
По данным экспертов, теперь модель будет реализовываться под названием SsangYong Korando Turismo, а на рынке России авто известно как Stavic. Внешность транспорта, который фактически трансформировался в кросс-вэн, напоминает экстерьер Rexton 2018 модельного года. В частности, обновленное авто получило очень похожие бамперы и решетку радиатора, также общие черты наблюдаются в случае с головной оптикой транспортного средства. Что до технической части, то SsangYong Korando Turismo обзаведется мотором объемом 2.2 литра, способным генерировать 178 лошадиных сил. Трансмиссия представлена автоматической КПП на семь скоростей, также предусмотрен полный привод.
В салоне кросс-вэна появится обновленная цифровая панель приборов, предусмотрены диски на 19 дюймов, а еще модель получила целых девять подушек безопасности. Кроме того, имеется у обновленного SsangYong Stavic кожаный салон и множество полезных систем.
Автор: Марина Вебер