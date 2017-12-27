Татьяна Навка показала вокальные способности дочери
Татьяна Навка показала вокальные способности дочери Надежды. Соответствующий ролик спортсменка разместила в микроблоге Instagram.
На видео дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова играет в своей комнате с собакой. Процесс сопровождает трогательная песня про солнечных зайчиков, которые должны разбудить мальчиков и девочек. Надежде происходящее доставляет огромное удовольствие, чего не скажешь о ее четвероногом друге, который хотел немного вздремнуть после завтрака.
"Шпица жалко, не проснулся еще", "Надежда, умничка", "Ангельский голосок", "Родителям стоит учить детей, что животные - не игрушки", - писали фолловеры Навки, оставившие к ролику более 8000 лайков.
Ранее Навка без макияжа напугала фанатов.
На видео дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова играет в своей комнате с собакой. Процесс сопровождает трогательная песня про солнечных зайчиков, которые должны разбудить мальчиков и девочек. Надежде происходящее доставляет огромное удовольствие, чего не скажешь о ее четвероногом друге, который хотел немного вздремнуть после завтрака.
"Шпица жалко, не проснулся еще", "Надежда, умничка", "Ангельский голосок", "Родителям стоит учить детей, что животные - не игрушки", - писали фолловеры Навки, оставившие к ролику более 8000 лайков.
Ранее Навка без макияжа напугала фанатов.
Автор: Джанабилова Татьяна П