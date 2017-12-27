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exclusive / Шоу-бизнес

Барановская в Instagram подтвердила верность приметы об осуществлении желаний под Новый год
Телеведущая Юлия Барановская на странице своего аккаунта в Instagram опубликовала новое фото. При этом в комментарии она отметили, что примета об осуществлении желаний под Новый год верна.

Барановская в Instagram подтвердила верность приметы об осуществлении желаний под Новый год


«Говорят, под Новый год всё всегда сбывается. Это работает», - сообщила телеведущая, не отметив, что именно у неё сбылось.

Пользователи восхитились внешностью работницы «Первого канала». Одна из подписчиц подчеркнула, что Юлия Барановская не только красивая, но сильная женщина, поскольку ей удаётся справляться самостоятельно с воспитанием троих детей.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:40
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