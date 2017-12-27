Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес / Важно / dzen

Отец дочери Виктории Бони ищет девушек на ночь через соцсети
Отец дочери Виктории Бони был уличен в поиске девушки на одну ночь в социальных сетях. Поклонники отметили, что Алекс Смерфит стал часто постить сообщения, в которых предлагает представительницам прекрасного пола встретиться с ним и провести уикенд.

Отец дочери Виктории Бони ищет девушек на ночь через соцсети


По версии прессы, Виктория Боня рассталась с Смерфитом из-за постоянных измен. Сам мужчина заявлял, что причиной прекращения отношений стали ссоры со звездой «Дома-2», так как она имеет очень сложный характер. Боня рассказывала, что ей не очень приятно говорить о периоде жизни с Смерфитом, так как для нее он стал не самым счастливым.

После разрыва с Боней, миллионер начал отношения с моделью, имя которой он решил не называть. Спустя несколько месяцев он сообщил, что сейчас его сердце свободно, ввиду чего будет рад новым знакомствам. Поклонники сразу же заметили, что Смерфит пытается привлечь представительниц прекрасного пола.

Несколько дней назад Смерфит обнародовал в Instagram запись со своим фото, под которым предложил девушкам провести с ним уикенд. В комментариях многие выразили недовольство тем, что миллионер пытается найти пару на одну ночь. Несмотря на негативные отзывы, публикация набрала более 20 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 12:25
Читайте также
Загрузка...
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
В Украине в тестовом режиме заработал
В Уфе средняя зарплата выросла до 33 700 рублей
Уставший от 8-балльных пробок житель Новосибирска
Олега Табакова ввели в состояние искусственной
СМИ узнали об ограничении России для США по
Социологи: Рост цен в России обгоняет рост зарплат
Во Владивостоке цену на проезд в автобусах
МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах
В ЕС прокомментировали отказ ЦИК допустить
Политолог: ЕС поставил жителей Украины в
Добавление комментария
Последние новости
27.12, 15:35 В Барнауле заблокированный в авто пьяный водитель сжег
27.12, 15:35 Ученые: В космосе могут находиться миллионы обитаемых лун
27.12, 15:35 Житель Архангельска убил охранника стройки
27.12, 15:34 В Санкт-Петербурге украинец подозревается в избиении
27.12, 15:34 В Сети появилось новое фото Моники Беллуччи
27.12, 15:33 В Санкт-Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки
27.12, 15:19 Путин сообщил, что наращивание инвестиций является
27.12, 15:12 В Астрахани труп зарубленного мужчины пролежал на
27.12, 15:09 Из-за ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге
27.12, 15:09 Алика Смехова с подросшими сыновьями готовится к отпуску
27.12, 15:05 Продажи Nokia 7 во всем мире могут начаться в начале
27.12, 14:57 Ольге Бузовой концертный агент подарил мыло в виде
27.12, 14:53 Волочкова удивила пользователей публикацией с
27.12, 14:52 Гнойный и ST организовали рэп-баттл об итогах года для
27.12, 14:41 Ученые: Спасти отношения помогут ответы на вопросы об
27.12, 14:36 Ксения Бородина побывала с дочками на новогодней елке в
27.12, 14:35 В Москве обокрали помощника и однофамильца Рамзана
27.12, 14:34 Канье Уэст подарил Ким Кардашьян презенты от Netflix и
27.12, 14:22 Продажи автомобилей LADA в странах ЕС в ноябре
27.12, 14:20 В 2018 году HTC выпустит ограниченное количество