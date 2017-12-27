Отец дочери Виктории Бони ищет девушек на ночь через соцсети
Отец дочери Виктории Бони был уличен в поиске девушки на одну ночь в социальных сетях. Поклонники отметили, что Алекс Смерфит стал часто постить сообщения, в которых предлагает представительницам прекрасного пола встретиться с ним и провести уикенд.
По версии прессы, Виктория Боня рассталась с Смерфитом из-за постоянных измен. Сам мужчина заявлял, что причиной прекращения отношений стали ссоры со звездой «Дома-2», так как она имеет очень сложный характер. Боня рассказывала, что ей не очень приятно говорить о периоде жизни с Смерфитом, так как для нее он стал не самым счастливым.
После разрыва с Боней, миллионер начал отношения с моделью, имя которой он решил не называть. Спустя несколько месяцев он сообщил, что сейчас его сердце свободно, ввиду чего будет рад новым знакомствам. Поклонники сразу же заметили, что Смерфит пытается привлечь представительниц прекрасного пола.
Несколько дней назад Смерфит обнародовал в Instagram запись со своим фото, под которым предложил девушкам провести с ним уикенд. В комментариях многие выразили недовольство тем, что миллионер пытается найти пару на одну ночь. Несмотря на негативные отзывы, публикация набрала более 20 тысяч лайков.
По версии прессы, Виктория Боня рассталась с Смерфитом из-за постоянных измен. Сам мужчина заявлял, что причиной прекращения отношений стали ссоры со звездой «Дома-2», так как она имеет очень сложный характер. Боня рассказывала, что ей не очень приятно говорить о периоде жизни с Смерфитом, так как для нее он стал не самым счастливым.
После разрыва с Боней, миллионер начал отношения с моделью, имя которой он решил не называть. Спустя несколько месяцев он сообщил, что сейчас его сердце свободно, ввиду чего будет рад новым знакомствам. Поклонники сразу же заметили, что Смерфит пытается привлечь представительниц прекрасного пола.
Несколько дней назад Смерфит обнародовал в Instagram запись со своим фото, под которым предложил девушкам провести с ним уикенд. В комментариях многие выразили недовольство тем, что миллионер пытается найти пару на одну ночь. Несмотря на негативные отзывы, публикация набрала более 20 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем