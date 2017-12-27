Игорь Николаев показал на видео свою подросшую дочь
Игорь Николаев продемонстрировал в Instagram на видеозаписи свою подросшую дочь Веронику. Композитор опубликовал ролик, в котором заметно, как он гуляет с малышкой по заснеженной улице.
«Настоящий снег - это действительно прекрасно! В съёмочных павильонах в декабре использовали очень много искусственного! У меня уже наступило новогоднее настроение! Как у вас?» - отметил в комментарии к публикации Игорь Николаев, разбавив слова большим количеством эмодзи.
На странице видно можно увидеть, что на улице идет снег, а дочь композитора играет на детской площадке. Для прогулки девочку одели в комбинезон розового цвета. Пользователи сообщают, что дочь Николаева сильно выросла. Невзирая на достаточно плотный график труда, исполнитель старается уделять достаточно много времени своей семье. Он нередко публикует необычные видео со своей маленькой дочкой, а также супругой Юлией Проскуряковой.
«Настоящий снег - это действительно прекрасно! В съёмочных павильонах в декабре использовали очень много искусственного! У меня уже наступило новогоднее настроение! Как у вас?» - отметил в комментарии к публикации Игорь Николаев, разбавив слова большим количеством эмодзи.
На странице видно можно увидеть, что на улице идет снег, а дочь композитора играет на детской площадке. Для прогулки девочку одели в комбинезон розового цвета. Пользователи сообщают, что дочь Николаева сильно выросла. Невзирая на достаточно плотный график труда, исполнитель старается уделять достаточно много времени своей семье. Он нередко публикует необычные видео со своей маленькой дочкой, а также супругой Юлией Проскуряковой.
Автор: Валерий Антонов