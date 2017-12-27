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Армен Джигарханян отказался от денег за дом в США в пользу бывшей жены Власовой
Известный актер Армен Джигарханян передумал делить сумму, вырученную от продажи дома в США, с бывшей супругой. Как рассказал пасынок режиссера, отчим все деньги решил отдать Татьяне Власовой.

Армен Джигарханян отказался от денег за дом в США в пользу бывшей жены Власовой


С ней Джигарханян прожил около 50-ти лет. Дом в Далласе он приобрел в конце 90-х, там и поселилась Власова. Актер работал в России, но супруги часто встречались, приезжали в гости друг к другу. В 2015 году пара развелась, а немного позже Армен Борисович женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. Власова надеялась, что ей достанется квартира в центре Москвы и деньги, вырученные от реализации дома в США. Однако актер решил поделить имущество с экс-супругой.

Недавно в Москву по приглашению Джигарханяна прибыл его приемный сын Степан, проживающий в Лас-Вегасе. Режиссер передал ему важные документы, из которых следует, что знаменитость отказывается от своей доли от продажи особняка в США в пользу Татьяны Власовой. Степан Джигарханян счастлив - его отчим поступил, как настоящий мужчина. По словам пасынка актера, он не станет перечить воле приемного отца, и, если тот решит оставить наследство ему, примет его.

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян оформил наследство на старого друга
Автор: Чупира Марьяна
Сегодня, 12:52
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