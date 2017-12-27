Сын Жанны Фриске забыл родных и перестал узнавать собственную бабушку
Сын Жанны Фриске забыл родных и перестал узнавать собственную бабушку. Встреча семьи с 4-летним Платоном состоялась в декабре после активной атаки юристов на отца мальчика, телеведущего Дмитрия Шепелева.
Гражданский муж Жанны Фриске должен раз в месяц разрешать бабушке и дедушке видеться с внуком, но он находит отговорки, чтобы помещать или оттянуть встречу. Платон общался с дедушкой в сентябре и с тех пор родные не могли добиться права на встречу с малышом.
Ольга Копылова пришла на встречу, которую Шепелев организовал на детской площадке, одна, поскольку Владимир Фриске из-за стресса оказался в больнице. Платон никак не отреагировал на появление бабушки и посмотрел на нее, как на постороннюю.
«Платон вел себя напряженно, от подарка отказался. Мальчик производил впечатление напуганного ребенка и не произнес ни слова. Ольга Борисовна расстроена. Мы подадим жалобу в суд и будем настаивать на увеличении числа встреч с ребенком», - рассказал юрист.
Семья не исключает, что Шепелев может настраивать Платона против родных, внушая ему неправдоподобные сведения.
Ранее отец Фриске рассказал, что Шепелев не хотел лечить его дочь.
Гражданский муж Жанны Фриске должен раз в месяц разрешать бабушке и дедушке видеться с внуком, но он находит отговорки, чтобы помещать или оттянуть встречу. Платон общался с дедушкой в сентябре и с тех пор родные не могли добиться права на встречу с малышом.
Ольга Копылова пришла на встречу, которую Шепелев организовал на детской площадке, одна, поскольку Владимир Фриске из-за стресса оказался в больнице. Платон никак не отреагировал на появление бабушки и посмотрел на нее, как на постороннюю.
«Платон вел себя напряженно, от подарка отказался. Мальчик производил впечатление напуганного ребенка и не произнес ни слова. Ольга Борисовна расстроена. Мы подадим жалобу в суд и будем настаивать на увеличении числа встреч с ребенком», - рассказал юрист.
Семья не исключает, что Шепелев может настраивать Платона против родных, внушая ему неправдоподобные сведения.
Ранее отец Фриске рассказал, что Шепелев не хотел лечить его дочь.
Автор: Джанабилова Татьяна П