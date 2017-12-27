Ученые: Корица снижает уровень холестерина в крови
Ученые из Всемирной организации здравоохранения рассказали, что корица способна снизить уровень холестерина в крови. По информации специалистов, специя в составе содержит биологические вещества, которые являются аналогами инсулина.
Примерно 4,5 % преждевременной смерти в мире связаны с повышенным уровнем холестерина. В ходе исследований специалистам удалось установить, что повышение уровня сахара в крови связано с недостатком инсулина и других веществ, необходимых для его регуляции. Ученые применили несколько препаратов на основе натуральных продуктов и установили уровень их воздействия на организм человека.
«Примерно 12 % от всех индивидов с повышенным уровнем сахара в крови имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Из-за повышенного холестерина человек начинает себя плохо чувствовать. Кроме того, в теле появляется слабость, вызванная большим количеством энергии, направленной на стабилизацию ситуации в организме», - рассказали специалисты.
Корица способна уменьшить уровень триглицеридов, способных оказывать воздействие на выделение сахара в кровь. При употреблении продукта минимум раз в неделю можно почти полностью заменить им инсулин.
Примерно 4,5 % преждевременной смерти в мире связаны с повышенным уровнем холестерина. В ходе исследований специалистам удалось установить, что повышение уровня сахара в крови связано с недостатком инсулина и других веществ, необходимых для его регуляции. Ученые применили несколько препаратов на основе натуральных продуктов и установили уровень их воздействия на организм человека.
«Примерно 12 % от всех индивидов с повышенным уровнем сахара в крови имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Из-за повышенного холестерина человек начинает себя плохо чувствовать. Кроме того, в теле появляется слабость, вызванная большим количеством энергии, направленной на стабилизацию ситуации в организме», - рассказали специалисты.
Корица способна уменьшить уровень триглицеридов, способных оказывать воздействие на выделение сахара в кровь. При употреблении продукта минимум раз в неделю можно почти полностью заменить им инсулин.
Автор: Махов Артем