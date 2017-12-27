Регина Дубовицкая заявила, что у нее не было личного конфликта с Шифриным

Регина Дубовицкая, будучи знаменитой ведущей на протяжении 30 лет, — профессионал старой закалки. С детства мечтая о карьере журналиста, она воплотила это в своей работе на телепередаче «Аншлаг», где принимала непосредственное участие в создании сценариев и номеров к каждому выпуску. Зарождался «Аншлаг» ее совместными усилиями с недавно умершим от рака Михаилом Задорновым, с которым Регина Игоревна оставалась в дружеских отношениях все эти годы, и вспоминает этот период своей карьеры с теплотой и без сожалений. Но юбилей тридцатилетия юмористическая передача и ее ведущая встретят без львиной доли ключевых артистов, о чем Регина сильно переживает.После судебного разбирательства с известным театральным деятелем Ефимом Шифриным, Дубовицкая отмечает, что личного конфликта между ними не было, и она с радостью продолжала бы работать с ним дальше, если бы не его занятость собственными проектами. Конфликт с Геннадием Хазановым был опровергнут ведущей, которая считает это раздутой уткой завистников в СМИ. По словам Регины Игоревны, причиной тому может быть рекордная продолжительность и популярность ее передачи на протяжении многих лет. Для всех, вне зависимости от личных симпатий, открыта дорога на ее передачу, и причина всего успеха Регины Дубовицкой заключается в ее профессионализме.