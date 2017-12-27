Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017
exclusive / Наука

Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной системы
Ученые представили анимацию процесса рождения Солнечной системы. Исследователи из США показали, как светило сформировалось вокруг мертвой звезды. В соответствии со словами исследователей, гигантские звезды, взорвавшиеся несколькими миллиардами лет ранее, оставляют после себя активные частицы. Последние преобразовываются в новые звезды.

Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной системы


Отмечается, что подобная схема реализовалась и при формировании Солнца. На протяжении нескольких миллионов лет мощность генерируемой им энергии росла, вследствие чего оно смогло сформировать собственное магнитное поле, которое привело к расположению других объектов на его орбите.

«Сверхновые звезды сжигают наиболее близкое светило, которое существенно меньше её самой. Во время этого процесса производится огромное количество энергии. Это становится причиной развития магнитного поля. Помимо этого, первоначально Солнце уменьшилось, а после начало расти», - отмечают специалисты.

В соответствии со словами ученых, звезды во время самых первых этапов развития приблизительно на 60% состоят из частиц железа. С течением времени они выделяются в космическое пространство в форме пыли. Ученые выяснили, что новая модель развития Солнечной системы даёт возможность оценить процесс эволюции с новой точки зрения.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:40
Читайте также
Загрузка...
Многодетную семью из Висконсина заморозят в
Бывший профессор оказался в психушке по вине
Власти Крыма одобрили продажу учреждений,
Путин призвал регионы ускорить реструктурирование
Позвонить в Бинбанк теперь можно бесплатно со
В МХТ имени Чехова опровергли сведения о коме
Захарова назвала Украину и борющегося с
В ночь с 1 на 2 января 2018 года москвичей
Гройсман инициировал отставку главы
В Австралии девушка поймала трехногую рыбу
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Добавление комментария
Последние новости
28.12, 03:32 Брак Михаила Боярского и Ларисы Луппиан спасает любовь
28.12, 03:01 Чипмейкер MediaTek может стать новым партнером Apple
28.12, 02:29 Ученые предложили искать жизнь на Марсе возле
28.12, 02:02 Обнаженная Наталья Штурм полгода ждала особые мужские
28.12, 01:28 Стефанию Маликову в Instagram обвинили в
28.12, 01:00 Volkswagen расширит линейку модификаций кроссоверов
28.12, 00:30 Китайский автопроизводитель SWM обнародовал тизер своего
27.12, 23:59 "Дом-2": Кирилл Щетинин в видеоролике пообещал открыть
27.12, 23:40 Ученые: Противогололедные реагенты загрязняют водоемы
27.12, 23:20 Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова балластом
27.12, 23:01 Анна Седокова назвала конец 2017 года полным
27.12, 22:40 Ученые открыли новый метод для регистрации
27.12, 22:20 Система PSN в GT Sport приняла резкий наплыв игроков за
27.12, 22:00 Ученые: Выживаемость рыб увеличивается при отсутствии
27.12, 21:40 Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной
27.12, 21:20 Игорь Николаев показал на видео свою подросшую дочь
27.12, 21:09 Многодетную семью из Висконсина заморозят в жидком азоте
27.12, 21:06 Ученые нашли уязвимость, позволяющую взломать любой
27.12, 21:02 Ученые: Корица снижает уровень холестерина в крови
27.12, 21:00 В Японии умерла девушка, содержавшаяся родителями