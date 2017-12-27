Ученые создали анимацию процесса рождения Солнечной системы
Ученые представили анимацию процесса рождения Солнечной системы. Исследователи из США показали, как светило сформировалось вокруг мертвой звезды. В соответствии со словами исследователей, гигантские звезды, взорвавшиеся несколькими миллиардами лет ранее, оставляют после себя активные частицы. Последние преобразовываются в новые звезды.
Отмечается, что подобная схема реализовалась и при формировании Солнца. На протяжении нескольких миллионов лет мощность генерируемой им энергии росла, вследствие чего оно смогло сформировать собственное магнитное поле, которое привело к расположению других объектов на его орбите.
«Сверхновые звезды сжигают наиболее близкое светило, которое существенно меньше её самой. Во время этого процесса производится огромное количество энергии. Это становится причиной развития магнитного поля. Помимо этого, первоначально Солнце уменьшилось, а после начало расти», - отмечают специалисты.
В соответствии со словами ученых, звезды во время самых первых этапов развития приблизительно на 60% состоят из частиц железа. С течением времени они выделяются в космическое пространство в форме пыли. Ученые выяснили, что новая модель развития Солнечной системы даёт возможность оценить процесс эволюции с новой точки зрения.
Отмечается, что подобная схема реализовалась и при формировании Солнца. На протяжении нескольких миллионов лет мощность генерируемой им энергии росла, вследствие чего оно смогло сформировать собственное магнитное поле, которое привело к расположению других объектов на его орбите.
«Сверхновые звезды сжигают наиболее близкое светило, которое существенно меньше её самой. Во время этого процесса производится огромное количество энергии. Это становится причиной развития магнитного поля. Помимо этого, первоначально Солнце уменьшилось, а после начало расти», - отмечают специалисты.
В соответствии со словами ученых, звезды во время самых первых этапов развития приблизительно на 60% состоят из частиц железа. С течением времени они выделяются в космическое пространство в форме пыли. Ученые выяснили, что новая модель развития Солнечной системы даёт возможность оценить процесс эволюции с новой точки зрения.
Автор: Валерий Антонов