MINI Yours Customized позволит собрать автомобиль с индивидуальным дизайном

Ассортимент элементов для дизайна MINI Yours Customized будет включать в себя вкладки индикаторов, известные как боковые штурвалы, триммеры для пассажирской стороны в салоне, светодиодные дверные пороги и проекторы.Клиенты могут выбирать, проектировать и заказывать запасные части, доступные в ассортименте MINI Yours Customized, в новом интернет-магазине, специально разработанном для оригинального пакета. Затем индивидуальные продукты изготовят с использованием инновационных производственных процедур, таких как трехмерная печать и лазерная надпись. Передовой производственный процесс позволяет точно выполнять пожелания заказчика. Детали спроектированы таким образом, чтобы их можно было интегрировать в автомобиль клиентов или участвующим партнером MINI.Ассортимент продукции, предлагаемый MINI Yours Customized, еще раз сделает британский премиальный бренд пионером и законодателем моды в области цифровых услуг и создания инновационных производственных процессов. Индивидуализация всегда была высоко оценена во всемирном сообществе MINI. Исключительно большое разнообразие специального оборудования и оригинальных мини-аксессуаров уже предоставляет клиентам сегодня широкие возможности для определения безошибочных акцентов при проектировании MINI.Ранее сообщалось, что MINI Rocketman станет элетрокаром.