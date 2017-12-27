Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017
exclusive / Авто / Авторские материалы

MINI Yours Customized позволит собрать автомобиль с индивидуальным дизайном
Британский производитель автомобилей премиум-класса выходит на новый уровень, предлагая своим клиентам менять дизайн MINI Yours Customized. Пакет обновлений станет доступен в течении 2018 года.

MINI Yours Customized позволит собрать автомобиль с индивидуальным дизайном


Ассортимент элементов для дизайна MINI Yours Customized будет включать в себя вкладки индикаторов, известные как боковые штурвалы, триммеры для пассажирской стороны в салоне, светодиодные дверные пороги и проекторы.

Клиенты могут выбирать, проектировать и заказывать запасные части, доступные в ассортименте MINI Yours Customized, в новом интернет-магазине, специально разработанном для оригинального пакета. Затем индивидуальные продукты изготовят с использованием инновационных производственных процедур, таких как трехмерная печать и лазерная надпись. Передовой производственный процесс позволяет точно выполнять пожелания заказчика. Детали спроектированы таким образом, чтобы их можно было интегрировать в автомобиль клиентов или участвующим партнером MINI.

Ассортимент продукции, предлагаемый MINI Yours Customized, еще раз сделает британский премиальный бренд пионером и законодателем моды в области цифровых услуг и создания инновационных производственных процессов. Индивидуализация всегда была высоко оценена во всемирном сообществе MINI. Исключительно большое разнообразие специального оборудования и оригинальных мини-аксессуаров уже предоставляет клиентам сегодня широкие возможности для определения безошибочных акцентов при проектировании MINI.

Ранее сообщалось, что MINI Rocketman станет элетрокаром.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:08
Читайте также
Загрузка...
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
В Украине в тестовом режиме заработал
В Уфе средняя зарплата выросла до 33 700 рублей
Уставший от 8-балльных пробок житель Новосибирска
Олега Табакова ввели в состояние искусственной
СМИ узнали об ограничении России для США по
Социологи: Рост цен в России обгоняет рост зарплат
Во Владивостоке цену на проезд в автобусах
МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах
В ЕС прокомментировали отказ ЦИК допустить
Политолог: ЕС поставил жителей Украины в
Добавление комментария
Последние новости
27.12, 15:37 В Ростовской области 6 суток ищут пропавшую без вести
27.12, 15:35 В Барнауле заблокированный в авто пьяный водитель сжег
27.12, 15:35 Ученые: В космосе могут находиться миллионы обитаемых лун
27.12, 15:35 Житель Архангельска убил охранника стройки
27.12, 15:34 В Санкт-Петербурге украинец подозревается в избиении
27.12, 15:34 В Сети появилось новое фото Моники Беллуччи
27.12, 15:33 В Санкт-Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки
27.12, 15:19 Путин сообщил, что наращивание инвестиций является
27.12, 15:12 В Астрахани труп зарубленного мужчины пролежал на
27.12, 15:09 Из-за ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге
27.12, 15:09 Алика Смехова с подросшими сыновьями готовится к отпуску
27.12, 15:05 Продажи Nokia 7 во всем мире могут начаться в начале
27.12, 14:57 Ольге Бузовой концертный агент подарил мыло в виде
27.12, 14:53 Волочкова удивила пользователей публикацией с
27.12, 14:52 Гнойный и ST организовали рэп-баттл об итогах года для
27.12, 14:41 Ученые: Спасти отношения помогут ответы на вопросы об
27.12, 14:36 Ксения Бородина побывала с дочками на новогодней елке в
27.12, 14:35 В Москве обокрали помощника и однофамильца Рамзана
27.12, 14:34 Канье Уэст подарил Ким Кардашьян презенты от Netflix и
27.12, 14:22 Продажи автомобилей LADA в странах ЕС в ноябре