Дмитрий Маликов выступил дуэтом с блогером Юрием Хованским
Дмитрий Маликов в преддверии Нового года решил презентовать достаточно неожиданный дуэт с видеоблогером Юрием Хованским. Соответствующим роликом артист поделился с поклонниками посредством профиля в Instagram.
На своей странице Дмитрий Маликов разместил праздничное видео, где он представляет неожиданный кавер на композицию “Розовое вино” в исполнении Элджей и Feduk. Большинство слов из вышеупомянутой песни изменены таким образом, чтобы иметь связь с новогодними праздниками и настраивать на нужный лад. Свою публикацию исполнитель сопроводил словами: “Новогоднего трэшачка Вам в ленту) Дуэт года! Единство и борьба противоположностей!”.
Поклонники от такой работы Дмитрия Маликова пришли в восторг, отметив, что получилось очень весело и нестандартно. Кроме того, слова композиции тоже фолловеров артиста не разочаровали, некоторые даже написали, что у певца кавер вышел лучше, чем оригинал песни. За короткий срок просмотреть запись успели несколько тысяч пользователей, оставивших десятки положительных комментариев.
На своей странице Дмитрий Маликов разместил праздничное видео, где он представляет неожиданный кавер на композицию “Розовое вино” в исполнении Элджей и Feduk. Большинство слов из вышеупомянутой песни изменены таким образом, чтобы иметь связь с новогодними праздниками и настраивать на нужный лад. Свою публикацию исполнитель сопроводил словами: “Новогоднего трэшачка Вам в ленту) Дуэт года! Единство и борьба противоположностей!”.
Поклонники от такой работы Дмитрия Маликова пришли в восторг, отметив, что получилось очень весело и нестандартно. Кроме того, слова композиции тоже фолловеров артиста не разочаровали, некоторые даже написали, что у певца кавер вышел лучше, чем оригинал песни. За короткий срок просмотреть запись успели несколько тысяч пользователей, оставивших десятки положительных комментариев.
Автор: Марина Вебер