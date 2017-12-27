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Дмитрий Маликов выступил дуэтом с блогером Юрием Хованским
Дмитрий Маликов в преддверии Нового года решил презентовать достаточно неожиданный дуэт с видеоблогером Юрием Хованским. Соответствующим роликом артист поделился с поклонниками посредством профиля в Instagram.

Дмитрий Маликов выступил дуэтом с блогером Юрием Хованским

На своей странице Дмитрий Маликов разместил праздничное видео, где он представляет неожиданный кавер на композицию “Розовое вино” в исполнении Элджей и Feduk. Большинство слов из вышеупомянутой песни изменены таким образом, чтобы иметь связь с новогодними праздниками и настраивать на нужный лад. Свою публикацию исполнитель сопроводил словами: “Новогоднего трэшачка Вам в ленту) Дуэт года! Единство и борьба противоположностей!”.

Поклонники от такой работы Дмитрия Маликова пришли в восторг, отметив, что получилось очень весело и нестандартно. Кроме того, слова композиции тоже фолловеров артиста не разочаровали, некоторые даже написали, что у певца кавер вышел лучше, чем оригинал песни. За короткий срок просмотреть запись успели несколько тысяч пользователей, оставивших десятки положительных комментариев.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:09
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