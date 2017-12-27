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Станислав Ярушин на видео спел начало «стёбной» песни «Я хотел петь в хоре»
Станислав Ярушин опубликовал на своей странице в Instagram запись из студии звукозаписи. В ролике артист спел начало новой «стёбной» песни «Я хотел петь в хоре», которая войдет в новый альбом.

Станислав Ярушин на видео спел начало «стёбной» песни «Я хотел петь в хоре»


«Мы продолжаем работать над новым альбомом, который выйдет весной. Точную дату и месяц не могу сказать. Хочется вложить душу в 12-15 песен. Пока все идёт по плану. Записано 4 песни, одну из них вы слышали, сингл «Посидел и дальше пошел». В новом альбоме будет в первую очередь «мелодичность», потом добавили «поп-рокешности» пару «стебов», ну и конечно «лирика». Преимущественно песни собственного сочинения. А вот этот отрывочек из студии посвящён работе над стёбной песенкой «Я хотел петь в хоре». Должно оч круто получиться! Спасибо автору песни Коле Ротову за то, что подарил нам эту композицию и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - сообщил Ярушин в комментарии к публикации.

За 5 минут с момента публикации ролик просмотрели свыше 1,15 тысячи человек.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:23
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