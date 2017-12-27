В Воронеже «огнеопасное» ДТП с фурой с пропаном стало причиной пробок
Утром 27 декабря многие жители Воронежа не могли добраться на работу из-за огромной пробки на улице 9 Января. Причиной тому стало «огнеопасное» ДТП с участием фуры, перевозившей пропан.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария обошлась без серьезных последствий, так как столкновение автомобилей оказалось не очень сильным. Некоторые пользователи воронежского паблика, комментируя инцидент, пошутили: «Водители должны радоваться, что весь транспорт стал, а не взлетел на воздух». По мнению других, пробки в городе закончатся, когда откроют мост.
Официальных комментариев от правоохранителей по поводу ДТП с участием фуры с огнеопасным пропаном на данный момент не поступало. Подробности инцидента уточняются.
Ранее в Воронежской области в ДТП с фурой погиб водитель «ГАЗели».
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария обошлась без серьезных последствий, так как столкновение автомобилей оказалось не очень сильным. Некоторые пользователи воронежского паблика, комментируя инцидент, пошутили: «Водители должны радоваться, что весь транспорт стал, а не взлетел на воздух». По мнению других, пробки в городе закончатся, когда откроют мост.
Официальных комментариев от правоохранителей по поводу ДТП с участием фуры с огнеопасным пропаном на данный момент не поступало. Подробности инцидента уточняются.
Ранее в Воронежской области в ДТП с фурой погиб водитель «ГАЗели».
Автор: Чупира Марьяна