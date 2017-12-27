Сын Евгения Плющенко опубликовал первое самостоятельное видео
На странице Instagram Евгения Плющенко появилось ново видео. В комментарии отмечается, что это первая самостоятельная работа ребенка.
«Доброе утро у меня есть телефон, и я снимаю все что происходит вокруг меня! И вот моя первая работа юного блогера, никто из родителей мне не помогал! Это клип с моих гастролей по Европе. Смотрим! Первый мой клип, функция в телефоне сама его составила из моих видео и фото. Ха-Ха», - подписано видео.
Пользователи встретили новую запись положительно. Один из подписчиков отметил, что ребенка стоит отвести к логопеду.
«Доброе утро у меня есть телефон, и я снимаю все что происходит вокруг меня! И вот моя первая работа юного блогера, никто из родителей мне не помогал! Это клип с моих гастролей по Европе. Смотрим! Первый мой клип, функция в телефоне сама его составила из моих видео и фото. Ха-Ха», - подписано видео.
Пользователи встретили новую запись положительно. Один из подписчиков отметил, что ребенка стоит отвести к логопеду.
Автор: Валерий Антонов