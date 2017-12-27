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Ученые настаивают на переосмыслении поисков жизни на Марсе
Процесс поисков жизни на поверхности Марса испытывает потребность в переосмыслении. Соответствующие выводы сделали ученые из Университета Гонконга после ряда организованных исследований.

Ученые настаивают на переосмыслении поисков жизни на Марсе

Ученые выделяют, что даже если на поверхности Марса, как и на Земле, эволюционировал фотосинтез, неразрешенным остается вопрос относительно, насколько впоследствии успешной бы оказалась поверхностная жизнь на Красной планете. Неизвестно и то, возможно ли в осадочной записи выявить следы прежней активности в пределах Марса. В древности планета являлась достаточно теплой и с нормальным уровнем влаги, но уже 4 млрд лет назад космическое тело сильно остыло, настолько, что его магнитное динамо попросту закрылось, и фактически объект лишился глобального магнитного поля. Последнее защищало поверхность Марса от опасных солнечных ветров, оказавших впоследствии разрушительное воздействие.

Научные работники считают, что для возникновения на поверхности Красной планеты жизни этому должно было предшествовать эволюционирование фотосинтеза, притом процесс происходил бы по меньшей мере на 1 млрд лет раньше, нежели на Земле.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:20
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