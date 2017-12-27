В Новокузнецке полицейские разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка
В Новокузнецке полицейские разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка, сбежавшего из реабилитационного центра для несовершеннолетних. Сведения предоставлены пресс-службой УМВД РФ по Орджоникидзевскому району.
Последний раз юношу видели в черной куртке и шапке, на ногах были одеты темные ботинки. Приметы: темно-русые прямые волосы, голубоглазый, среднее телосложение, рост 175 сантиметров, отсутствуют передние зубы, выглядит на 17 лет.
Полицейские просят граждан, узнавших подростка, сообщить о его местоположении диспетчерам.
Ранее в Новокузнецке собака нашла останки пропавшего парня.
Последний раз юношу видели в черной куртке и шапке, на ногах были одеты темные ботинки. Приметы: темно-русые прямые волосы, голубоглазый, среднее телосложение, рост 175 сантиметров, отсутствуют передние зубы, выглядит на 17 лет.
Полицейские просят граждан, узнавших подростка, сообщить о его местоположении диспетчерам.
Ранее в Новокузнецке собака нашла останки пропавшего парня.
Автор: Джанабилова Татьяна П