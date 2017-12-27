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Ученые: Рапсовое масло провоцирует развитие болезни Альцгеймера и увеличение веса
Исследователи из Гарвардской школы сообщили, что рапсовое масло, которое часто применяется косметическими компаниями, может провоцировать развитие болезни Альцгеймера. По словам специалистов, также оно становиться причиной замедления обмена веществ.

Ученые: Рапсовое масло провоцирует развитие болезни Альцгеймера и увеличение веса


«Данное заболевание опасно тем, что на ранних стадиях люди могут не замечать его симптомов. В случае, если человек не проходит постоянные обследования, ему нужно обратить внимание на темпы жизни и рацион. Особо опасным является рапсовое масло, которое вызывает ускорение процесса развития болезни Альцгеймера», - рассказали исследователи.

Ученые проанализировали мозговую ткань мышей и определили, что рапсовое масло вызывает расстройства выделения некоторых ферментов, не дающих развиваться болезни Альцгеймера. Кроме того, из-за содержащихся в продукте микроэлементов недуг может прогрессировать с еще большей скоростью.

По словам профессора Гая Кросби, масло, как правило, используют с растворителями, что отображается на здоровье человека. Применение продукта на коже также негативно сказывается на работе организма, так как масленые клетки проникают в эпителий и сразу же попадают в кровь.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:59
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