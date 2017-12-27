Ученые рекомендуют не добавлять в новогодние салаты соленые огурцы и майонез
Украинские ученые из медицинского университета имени Богомольца рекомендовали хозяйкам изменить рецепты традиционных новогодних салатов и не добавлять в них магазинный майонез и соленые огурцы. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Ученые предлагают начать думать о своем здоровье и отказаться от вредной пищи. Соленые огурцы, хоть и низкокалорийные, могут вызвать отечность из-за большого количества соли. Пряности и другие специи провоцируют рост аппетита. Неконтролируемое желание продолжать есть может испортить праздник из-за возникшего чувства тяжести в желудке.
Отказ от майонеза и колбас позволит предотвратить попадание в организм токсинов и трансжиров. Эти продукты ученые советуют заменить на отварное мясо и домашнюю сметану.
Ранее исследователи назвали продукты, повышающие сексуальное влечение.
Ученые предлагают начать думать о своем здоровье и отказаться от вредной пищи. Соленые огурцы, хоть и низкокалорийные, могут вызвать отечность из-за большого количества соли. Пряности и другие специи провоцируют рост аппетита. Неконтролируемое желание продолжать есть может испортить праздник из-за возникшего чувства тяжести в желудке.
Отказ от майонеза и колбас позволит предотвратить попадание в организм токсинов и трансжиров. Эти продукты ученые советуют заменить на отварное мясо и домашнюю сметану.
Ранее исследователи назвали продукты, повышающие сексуальное влечение.
Автор: Джанабилова Татьяна П