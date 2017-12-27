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Из-за проблем с топливными трубками в России отзывают кроссоверы Peugeot 3008
Французский производитель отзывает на территории России кроссоверы Peugeot 3008. Причиной этому послужило то, что в некоторых авто наблюдаются проблемы с топливной трубкой.

Из-за проблем с топливными трубками в России отзывают кроссоверы Peugeot 3008

Как ожидается, в сумме на территории России отзовут свыше 260 экземпляров Peugeot 3008, что подтверждают источники в Росстандарте. Предполагается, что соответствующая мера со стороны французского бренда затронет авто, реализованные в период с октября прошлого года и до конца августа 2017. Причиной отзыва специалисты называют неправильное размещение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном. Такой недочет впоследствии может провоцировать повреждение трубок в процессе трения об экран.

На всех транспортных средствах, подпадающих под отзыв, будет проводиться осмотр состояния топливных трубок непосредственно в официальных дилерских центрах. Если выявят проблему, то на Peugeot 3008 либо установят дополнительную оплетку для защиты, либо полностью заменят деталь.

Ранее Peugeot 5008 стал во главе ТОП самых ожидаемых автомобилей этой зимы в России.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:30
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