Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы
Олега Табакова медики ввели в искусственную кому. На сегодня состояние артиста характеризуется как стабильно тяжелое.
Как сообщает «РЕН ТВ», глава МХТ имени Чехова, ввели в состояние искусственной комы. При этом по словам медиков он пребывает в состоянии седации. Как правило, во время тяжелых заболеваниях, подобную ситуацию вызывают, когда положение человека не улучшается в течение долгого времени. Ввод в искусственную кому позволяет снять нагрузку с ослабевших вследствие противостояния с болезнью органов.
Как сообщает «РЕН ТВ», глава МХТ имени Чехова, ввели в состояние искусственной комы. При этом по словам медиков он пребывает в состоянии седации. Как правило, во время тяжелых заболеваниях, подобную ситуацию вызывают, когда положение человека не улучшается в течение долгого времени. Ввод в искусственную кому позволяет снять нагрузку с ослабевших вследствие противостояния с болезнью органов.
Автор: Валерий Антонов