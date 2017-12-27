Микроавтобус из Финляндии прорвался через границу РФ без прохождения контроля
Микроавтобус прорвался на территорию РФ через границу с Финляндией. Он пересек линию межгосударственного контроля у поста «Торфяновка» без прохождения досмотра. Соответствующие сведения представили журналистам работники Северо-Западного управления таможенной службы.
«Мы полностью подтверждаем факт несанкционированного выезда микроавтобуса. Он не прошел таможенный контроль», — указывается в сообщении.
Подчеркивается, что микроавтобус проигнорировавший пограничный досмотр был транспортирован на прохождение контроля работниками таможни, однако водитель скрылся. В настоящее время он разыскивается. В соответствии с предварительными сведениями, пострадал работники таможни.
«Мы полностью подтверждаем факт несанкционированного выезда микроавтобуса. Он не прошел таможенный контроль», — указывается в сообщении.
Подчеркивается, что микроавтобус проигнорировавший пограничный досмотр был транспортирован на прохождение контроля работниками таможни, однако водитель скрылся. В настоящее время он разыскивается. В соответствии с предварительными сведениями, пострадал работники таможни.
Автор: Валерий Антонов