Google посвятил дудл голливудской актрисе Марлин Дитрих
Google посвятил дудл голливудской актрисе Марлин Дитрих, которой сегодня, 27 декабря, могло исполнится 116 лет. Сведения появились в СМИ.
Мария Магдалена Дитрих родилась под Берлином в 1901 году. С ранних лет ее влекла поэзия и музыка, поэтому она с легкостью овладела скрипкой и фортепиано. Уже в 11 лет юная звезда придумала себе сценический псевдоним, став Марлин.
Дитрих провалила вступительные экзамены в актерскую школу и брала частные уроки у Бертольда Хельда. В 1922 году она получила первую руль в картине «Таковы мужчины» режиссера Георга Якоби. Своего первого «Оскара» актриса удостоилась в 1930 году за роль в картине «Марокко».
Дитрих переехала в США после прихода к власти Гитлера. Смерть настигла актрису в Париже 6 мая 1992 года, но похоронили ее на родине.
Мария Магдалена Дитрих родилась под Берлином в 1901 году. С ранних лет ее влекла поэзия и музыка, поэтому она с легкостью овладела скрипкой и фортепиано. Уже в 11 лет юная звезда придумала себе сценический псевдоним, став Марлин.
Дитрих провалила вступительные экзамены в актерскую школу и брала частные уроки у Бертольда Хельда. В 1922 году она получила первую руль в картине «Таковы мужчины» режиссера Георга Якоби. Своего первого «Оскара» актриса удостоилась в 1930 году за роль в картине «Марокко».
Дитрих переехала в США после прихода к власти Гитлера. Смерть настигла актрису в Париже 6 мая 1992 года, но похоронили ее на родине.
Автор: Джанабилова Татьяна П