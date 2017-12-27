СМИ: Директор фабрики “Меньшевик” открыл огонь из-за долга в 3 млн рублей
Причиной стрельбы с участием экс-главы фабрики “Меньшевик” на территории Москвы может являться его долг размером 3 млн рублей. Сведениями делится “Интерфакс”, ссылаясь на личные источники.
По данным массмедиа, у открывшего стрельбу мужчины имелся долг, чей размер составлял порядка 3 млн рублей. Накануне к нему пришли с исполнительным листом о взыскании вышеупомянутой суммы, что, предположительно, и стало причиной возникшего конфликта. В пресс-центре управления ФССП по Москве уточнили, что столичные приставы вели работу в пределах фабрики “Меньшевик”, когда там развернулась стрельба, но они находились в других помещениях, забаррикадировавшись, чтобы обеспечить безопасность понятых.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что в пределах Москвы руководитель фабрики “Меньшевик” ранил трех граждан, что произошло во время стрельбы по посетителям. Сейчас по факту происшествия организована соответствующая проверка, детали указанного инцидента в органах правопорядка столицы не уточняют.
По данным массмедиа, у открывшего стрельбу мужчины имелся долг, чей размер составлял порядка 3 млн рублей. Накануне к нему пришли с исполнительным листом о взыскании вышеупомянутой суммы, что, предположительно, и стало причиной возникшего конфликта. В пресс-центре управления ФССП по Москве уточнили, что столичные приставы вели работу в пределах фабрики “Меньшевик”, когда там развернулась стрельба, но они находились в других помещениях, забаррикадировавшись, чтобы обеспечить безопасность понятых.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что в пределах Москвы руководитель фабрики “Меньшевик” ранил трех граждан, что произошло во время стрельбы по посетителям. Сейчас по факту происшествия организована соответствующая проверка, детали указанного инцидента в органах правопорядка столицы не уточняют.
Автор: Марина Вебер