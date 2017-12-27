Продажи автомобилей LADA в странах ЕС в ноябре увеличились на 40%
Объем реализации авто марки LADA на территории государств в составе ЕС за ноябрь показали прирост на 40%. В завершающий месяц осени суммарно удалось реализовать 464 единицы модели. Это на 39,8% превышает уровень ноября 2016 года. Новые показатели сопоставимы с общими показателями реализации продуктов таких марок как Bugatti, Bentley, а также Lamborghini.
К соответствующему выводу пришли эксперты после обработки статистических данных АСЕА. Невзирая на то, что увеличение продаж продолжает на протяжении 6 месяцев подряд, объемы остаются достаточно небольшими. В частности, суммарно за 11 месяцев текущего года на территории ЕС удалось продать 4,7 тысячи единиц LADA. Соответствующий показатель на 30,7% превышает результаты годовой давности за аналогичный период.
Увеличение продаж автомобилей LADA на территории ЕС специалисты связали с выпуском на местные рынки модели Vesta. Отметим, что в текущем году продажи указанной модели начались в Болгарии, Литве, Германии, Австрии, Венгрии.
К соответствующему выводу пришли эксперты после обработки статистических данных АСЕА. Невзирая на то, что увеличение продаж продолжает на протяжении 6 месяцев подряд, объемы остаются достаточно небольшими. В частности, суммарно за 11 месяцев текущего года на территории ЕС удалось продать 4,7 тысячи единиц LADA. Соответствующий показатель на 30,7% превышает результаты годовой давности за аналогичный период.
Увеличение продаж автомобилей LADA на территории ЕС специалисты связали с выпуском на местные рынки модели Vesta. Отметим, что в текущем году продажи указанной модели начались в Болгарии, Литве, Германии, Австрии, Венгрии.
Автор: Валерий Антонов