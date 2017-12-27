Ученые: Выживаемость рыб увеличивается при отсутствии секса
Исследователи их Университета Вашингтона рассказали, что выживаемость рыб существенно увеличивается при отсутствии секса. При постоянной необходимости спаривания рефлексы морских обитателей сконцентрированы на размножении, ввиду чего они становятся легкой добычей для хищников.
В ходе опытов удалось установить, что данная тенденция имеет также генетический подтекст. Так, рыбы нескольких видов имели более четкий и правильно сформированный ДНК вне периода нереста. В случае, когда наступал период спаривания, генетический код давал сбои, что приводило к неправильной работе рефлекторных органов.
«Некоторые животные, среди которых ящерицы, куры и многие насекомые, могут заниматься самооплодотворением. Только у нескольких видов рыб прослеживается аналогичная тенденция. Все остальные руководствуются природными рефлексами, в период нереста переходят в фазу поиска самки. Даже добыча пищи для них отходит на второй план. В данный период у рыб теряется координация, ввиду чего они становятся потенциальными жертвами множества хищников», - рассказали специалисты.
Ученые также установили, что подобная проблема присуща и многим млекопитающим. В частности, речь идет о периоде после оплодотворения, во время которого притупляются определенные чувства.
В ходе опытов удалось установить, что данная тенденция имеет также генетический подтекст. Так, рыбы нескольких видов имели более четкий и правильно сформированный ДНК вне периода нереста. В случае, когда наступал период спаривания, генетический код давал сбои, что приводило к неправильной работе рефлекторных органов.
«Некоторые животные, среди которых ящерицы, куры и многие насекомые, могут заниматься самооплодотворением. Только у нескольких видов рыб прослеживается аналогичная тенденция. Все остальные руководствуются природными рефлексами, в период нереста переходят в фазу поиска самки. Даже добыча пищи для них отходит на второй план. В данный период у рыб теряется координация, ввиду чего они становятся потенциальными жертвами множества хищников», - рассказали специалисты.
Ученые также установили, что подобная проблема присуща и многим млекопитающим. В частности, речь идет о периоде после оплодотворения, во время которого притупляются определенные чувства.
Автор: Махов Артем