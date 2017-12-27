СМИ: В Москве на салатовой ветке метро сломался поезд
В метрополитене Москвы было остановлено передвижение составов между «Дубровкой» и «Чкаловской». Причиной этого, отмечают со ссылкой на источник в составе экстренных служб столицы СМИ, стал сломавшийся на салатовой ветке подземки поезд.
«Было приостановлено движение вследствие возникновения технической неисправности состава. Нет движения на участке станций «Дубровка» и «Чкаловская» в направлении центра. В направлении области поезда двигаются с повышенными интервалами», — сообщили в экстренных службах.
«Было приостановлено движение вследствие возникновения технической неисправности состава. Нет движения на участке станций «Дубровка» и «Чкаловская» в направлении центра. В направлении области поезда двигаются с повышенными интервалами», — сообщили в экстренных службах.
Автор: Валерий Антонов