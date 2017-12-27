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Система PSN в GT Sport приняла резкий наплыв игроков за DDoS-атаку
Японская компания Polyphony Digital 23 декабря впервые столкнулась с жалобами, которые массово поступали от пользователей. Изначально разработчики не могли понять причины неполадок, но вскоре автор игры объяснил, что система приняла ошибочно большой наплыв игроков за хакерскую DDoS-атаку.

Система PSN в GT Sport приняла резкий наплыв игроков за DDoS-атаку


В результате сбоя, игроки не могли даже подключиться к серверам GT Sport и сохранять прогресс. Основатель игры Кадзунори Ямаути опубликовал запись в Twitter, в которой от лица всей компании попросил прощения за причиненные неудобства. Также написал, что при помощи команды PSN они смогли быстро устранить все неисправности.
Автор: Ивакина Ирина
Вчера, 22:20
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