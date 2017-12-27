Ксения Бородина побывала с дочками на новогодней елке в Кремле
Ксения Бородина в сопровождении своих дочерей побывала на новогодней елке в Кремле. Соответствующее фото отечественная теледива разместила на своей странице в сети Instagram.
На новом снимке облаченные в праздничные наряды Маруся и Теона позируют перед камерой. Ксения Бородина уточнила, что вместе с дочками посетила Кремлевский дворец, куда семья ведущей “Дома-2” пришла на елку. Поклонники достаточно активно отреагировали на такую публикацию, отметив, что обе девочки выглядят как “куколки”. Многие также выразили зависть относительно того, что девочкам представилась возможность побывать на главной елке страны.
Снимок с девочками за короткий срок успел собрать более 340 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество положительных комментариев со стороны фолловеров страницы Ксении Бородиной. Публика отметила, что дети у телеведущей растут настоящими сердцеедками.
Ранее теледива показала поклонникам показала роскошный торт от Рената Агзамова, приготовленный в честь дня рождения ее дочери.
На новом снимке облаченные в праздничные наряды Маруся и Теона позируют перед камерой. Ксения Бородина уточнила, что вместе с дочками посетила Кремлевский дворец, куда семья ведущей “Дома-2” пришла на елку. Поклонники достаточно активно отреагировали на такую публикацию, отметив, что обе девочки выглядят как “куколки”. Многие также выразили зависть относительно того, что девочкам представилась возможность побывать на главной елке страны.
Снимок с девочками за короткий срок успел собрать более 340 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество положительных комментариев со стороны фолловеров страницы Ксении Бородиной. Публика отметила, что дети у телеведущей растут настоящими сердцеедками.
Ранее теледива показала поклонникам показала роскошный торт от Рената Агзамова, приготовленный в честь дня рождения ее дочери.
Автор: Марина Вебер