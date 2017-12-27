Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес / Важно

На Барбадосе застрелили двоюродного брата Рианны
На Барбадосе застрелили 21-летнего двоюродного брата певицы Рианны Тавона Кайзена Аллейна. По информации от певцы, всего несколькими часами ранее они вместе отмечали Рождество.

На Барбадосе застрелили двоюродного брата Рианны


«Я никогда не думала, что наступит день, когда я будут прощаться со своим собственным братом. Я помню моменты, когда он был еще совсем маленьким. Мы вместе проводили массу времени, став очень близкими. Призываю всех задуматься о том, стоит ли применять огнестрельное оружие, ведь оно может забрать доброго и хорошего человека», - написала Рианна под постом в Instagram, в котором она также разместила черное фото с грустным смайлом.

По данным местной полиции, юношу застрелили неизвестные злоумышленники в районе Сент-Майкла. В Тавона несколько раз выстрелили со спины, ввиду чего он не успел ничего сделать. Молодого человека доставили в больницу с огнестрельными ранениями, однако спасти его не удалось из-за внутреннего кровотечения.

В полиции Барбадоса заявляли, что на острове за последний год было совершено более 20 убийств с применением огнестрельного оружия. В настоящее время правоохранители занимаются поисками преступников, напавших на двоюродного брата Рианны.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 12:26
Читайте также
Загрузка...
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
В Украине в тестовом режиме заработал
В Уфе средняя зарплата выросла до 33 700 рублей
Уставший от 8-балльных пробок житель Новосибирска
Олега Табакова ввели в состояние искусственной
СМИ узнали об ограничении России для США по
Социологи: Рост цен в России обгоняет рост зарплат
Во Владивостоке цену на проезд в автобусах
МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах
В ЕС прокомментировали отказ ЦИК допустить
Политолог: ЕС поставил жителей Украины в
Добавление комментария
Последние новости
27.12, 15:35 В Барнауле заблокированный в авто пьяный водитель сжег
27.12, 15:35 Ученые: В космосе могут находиться миллионы обитаемых лун
27.12, 15:35 Житель Архангельска убил охранника стройки
27.12, 15:34 В Санкт-Петербурге украинец подозревается в избиении
27.12, 15:34 В Сети появилось новое фото Моники Беллуччи
27.12, 15:33 В Санкт-Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки
27.12, 15:19 Путин сообщил, что наращивание инвестиций является
27.12, 15:12 В Астрахани труп зарубленного мужчины пролежал на
27.12, 15:09 Из-за ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге
27.12, 15:09 Алика Смехова с подросшими сыновьями готовится к отпуску
27.12, 15:05 Продажи Nokia 7 во всем мире могут начаться в начале
27.12, 14:57 Ольге Бузовой концертный агент подарил мыло в виде
27.12, 14:53 Волочкова удивила пользователей публикацией с
27.12, 14:52 Гнойный и ST организовали рэп-баттл об итогах года для
27.12, 14:41 Ученые: Спасти отношения помогут ответы на вопросы об
27.12, 14:36 Ксения Бородина побывала с дочками на новогодней елке в
27.12, 14:35 В Москве обокрали помощника и однофамильца Рамзана
27.12, 14:34 Канье Уэст подарил Ким Кардашьян презенты от Netflix и
27.12, 14:22 Продажи автомобилей LADA в странах ЕС в ноябре
27.12, 14:20 В 2018 году HTC выпустит ограниченное количество