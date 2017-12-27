На Барбадосе застрелили двоюродного брата Рианны
На Барбадосе застрелили 21-летнего двоюродного брата певицы Рианны Тавона Кайзена Аллейна. По информации от певцы, всего несколькими часами ранее они вместе отмечали Рождество.
«Я никогда не думала, что наступит день, когда я будут прощаться со своим собственным братом. Я помню моменты, когда он был еще совсем маленьким. Мы вместе проводили массу времени, став очень близкими. Призываю всех задуматься о том, стоит ли применять огнестрельное оружие, ведь оно может забрать доброго и хорошего человека», - написала Рианна под постом в Instagram, в котором она также разместила черное фото с грустным смайлом.
По данным местной полиции, юношу застрелили неизвестные злоумышленники в районе Сент-Майкла. В Тавона несколько раз выстрелили со спины, ввиду чего он не успел ничего сделать. Молодого человека доставили в больницу с огнестрельными ранениями, однако спасти его не удалось из-за внутреннего кровотечения.
В полиции Барбадоса заявляли, что на острове за последний год было совершено более 20 убийств с применением огнестрельного оружия. В настоящее время правоохранители занимаются поисками преступников, напавших на двоюродного брата Рианны.
«Я никогда не думала, что наступит день, когда я будут прощаться со своим собственным братом. Я помню моменты, когда он был еще совсем маленьким. Мы вместе проводили массу времени, став очень близкими. Призываю всех задуматься о том, стоит ли применять огнестрельное оружие, ведь оно может забрать доброго и хорошего человека», - написала Рианна под постом в Instagram, в котором она также разместила черное фото с грустным смайлом.
По данным местной полиции, юношу застрелили неизвестные злоумышленники в районе Сент-Майкла. В Тавона несколько раз выстрелили со спины, ввиду чего он не успел ничего сделать. Молодого человека доставили в больницу с огнестрельными ранениями, однако спасти его не удалось из-за внутреннего кровотечения.
В полиции Барбадоса заявляли, что на острове за последний год было совершено более 20 убийств с применением огнестрельного оружия. В настоящее время правоохранители занимаются поисками преступников, напавших на двоюродного брата Рианны.
Автор: Махов Артем