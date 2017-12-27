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Ученые: Спасти отношения помогут ответы на вопросы об осведомленности о партнере
Психологи Масачусетского Университета в Амхерст разработали четыре главных вопроса, позволяющих понять, насколько партнеры хорошо знают друг друга. По мнению экспертов, если люди будут знать, можно ли положиться на человека в сложной ситуации, что вызывает у него стресс, могут спасти свои отношения.

Ученые: Спасти отношения помогут ответы на вопросы об осведомленности о партнере


Специалисты определили несколько категорий стрессовых событий. Потерю работы или огромный кредит они отнесли в группу социальных и финансовых метаморфоз; супружество или расставание определили в вид времяпровождения; проблемы с законом или на службе – к социальным проступкам, а в последнюю вошли изменения в отношениях. Классификация ситуаций помогла экспертам сформулировать основные вопросы, ответы на которые покажут, сможет ли партнер стать поддержкой для своей второй половинки, как хорошо он осведомлен о ней.

По мнению психологов, чтобы спасти отношения нужно знать, что вызывает стресс у каждого из пары, могут ли они доверять друг другу, сможет ли каждый предложить выход из сложной ситуации, и поможет ли справиться с трудностями, поддержать. Именно эти вопросы, уверены эксперты, покажут путь партнерам к улучшению взаимопонимания и укреплению союза.

Ранее ученые выяснили, как деньги влияют на отношения между влюбленными.
Автор: Чупира Марьяна
Вчера, 14:41
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