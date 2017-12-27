Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнования родным Владимира Шаинского
Аман Тулеев представил слова сочувствия для родных Владимира Шаинского. От лица жителей Кемеровской области губернатор представил соболезнования родным и близким известного композитора и советского композитора. Автор множества детских песен ушел из жизни 26 декабря.
Губернатор сообщил, что Шаинский был творчески сильно одаренным человеком, близким для многих поколений россиян. О смерти композитора стало известно накануне. Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР родился в 1925-м году.
Он получил известность благодаря многим детским песням, включая работы для мультфильмов «Голубой вагон», «Антошка», «Чунга-Чанга», «Чебурашка и Крокодил Гена». Губернатор Кемеровской области отметил, что суммарно он написал свыше 100 разных композиций.
Губернатор сообщил, что Шаинский был творчески сильно одаренным человеком, близким для многих поколений россиян. О смерти композитора стало известно накануне. Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР родился в 1925-м году.
Он получил известность благодаря многим детским песням, включая работы для мультфильмов «Голубой вагон», «Антошка», «Чунга-Чанга», «Чебурашка и Крокодил Гена». Губернатор Кемеровской области отметил, что суммарно он написал свыше 100 разных композиций.
Автор: Валерий Антонов