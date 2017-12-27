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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнования родным Владимира Шаинского
Аман Тулеев представил слова сочувствия для родных Владимира Шаинского. От лица жителей Кемеровской области губернатор представил соболезнования родным и близким известного композитора и советского композитора. Автор множества детских песен ушел из жизни 26 декабря.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнования родным Владимира Шаинского


Губернатор сообщил, что Шаинский был творчески сильно одаренным человеком, близким для многих поколений россиян. О смерти композитора стало известно накануне. Народный артист РСФСР, лауреат Госпремии СССР родился в 1925-м году.

Он получил известность благодаря многим детским песням, включая работы для мультфильмов «Голубой вагон», «Антошка», «Чунга-Чанга», «Чебурашка и Крокодил Гена». Губернатор Кемеровской области отметил, что суммарно он написал свыше 100 разных композиций.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:56
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