Гнойный и ST организовали рэп-баттл об итогах года для “Яндекса”
Гнойный и ST организовали полноценный рэп-баттл об итогах года для сервиса “Яндекс”. В частности, рэперы пытались задействовать наиболее популярные поисковые запросы 2017.
Накануне на своем YouTube-канале “Яндекс” поделился длящимся более трех минут видео, где в рэп-перепалку между собой вступили Гнойный и ST. Оба исполнителя пытались задеть друг друга, используя фразы и термины, которые в 2017 году наиболее часто вводились в строку поиска вышеупомянутого сервиса. В частности, в процессе баттла рэперы успели упомянуть биткоины, “Звездные войны”, Ольгу Бузову, “Твин Пикс”, кинокартину “Матильда”, “руки-базуки” и даже ураган “Ирму”. В целом Гнойному и ST удалось употребить десятки популярных поисковых запросов уходящего года.
В качестве ведущего указанного рэп-баттла между известными рэперами выступил не реальный человек, а помощник Алиса. Также “Яндекс” предложил пользователями поинтересоваться у последней, кто, по ее мнению, стал победителем этого сражения, проходившего скорее в шуточной форме.
Накануне на своем YouTube-канале “Яндекс” поделился длящимся более трех минут видео, где в рэп-перепалку между собой вступили Гнойный и ST. Оба исполнителя пытались задеть друг друга, используя фразы и термины, которые в 2017 году наиболее часто вводились в строку поиска вышеупомянутого сервиса. В частности, в процессе баттла рэперы успели упомянуть биткоины, “Звездные войны”, Ольгу Бузову, “Твин Пикс”, кинокартину “Матильда”, “руки-базуки” и даже ураган “Ирму”. В целом Гнойному и ST удалось употребить десятки популярных поисковых запросов уходящего года.
В качестве ведущего указанного рэп-баттла между известными рэперами выступил не реальный человек, а помощник Алиса. Также “Яндекс” предложил пользователями поинтересоваться у последней, кто, по ее мнению, стал победителем этого сражения, проходившего скорее в шуточной форме.
Автор: Марина Вебер