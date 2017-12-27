В Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией
Украина запустила в тестовом режиме контроль по биометрическим паспортам на границе с Россией. По информации от киевской прессы, в настоящее время в пропускных пунктах работают мобильные комплексы.
Олег Слободян, являющийся помощником главы Госпогранслужбы, рассказал, что тестирование системы контроля началось сегодня и продлится до конца следующего месяца. Для осуществления проверки биометрических данных используются мобильные приборы, посредством которых можно произвести идентификацию в нескольких местах.
Представители МИД РФ отметили, что украинским дипломатам стоит уточнить правила пересечения границы. Кроме того, новые правила биометрического контроля не соответствуют ранее заключенным соглашениям, ввиду чего требуют корректировки. В Киеве пока не прокомментировали запрос, назвав введение проверок временным и экспериментальным.
Новая система фиксации биометрических данных заработает в нескольких аэропортах Киева уже в начале следующего года. В правительстве отметили, что на подобную схему работы придется полностью перейти в течение ближайших десяти месяцев.
Олег Слободян, являющийся помощником главы Госпогранслужбы, рассказал, что тестирование системы контроля началось сегодня и продлится до конца следующего месяца. Для осуществления проверки биометрических данных используются мобильные приборы, посредством которых можно произвести идентификацию в нескольких местах.
Представители МИД РФ отметили, что украинским дипломатам стоит уточнить правила пересечения границы. Кроме того, новые правила биометрического контроля не соответствуют ранее заключенным соглашениям, ввиду чего требуют корректировки. В Киеве пока не прокомментировали запрос, назвав введение проверок временным и экспериментальным.
Новая система фиксации биометрических данных заработает в нескольких аэропортах Киева уже в начале следующего года. В правительстве отметили, что на подобную схему работы придется полностью перейти в течение ближайших десяти месяцев.
Автор: Махов Артем