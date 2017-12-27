Павел Воля исполнил сексуальный танец с супругой
Павел Воля исполнил сексуальный танец с супругой Ляйсан Утяшевой. Соответствующий пост шоумен разместил в микроблоге Instagram.
Павел Воля продемонстрировал фанатам новую фотографию, на которой запечатлен с супругой в центре просторного зала с высокими потолками и массивными колоннами. Центр свободен, а на заднем фоне виднеется оркестр и гости. Для выхода в свет шоумен выбрал черный, элегантный костюм, а Утяшева облачилась в черное платье с длинными рукавами.
"Я танцую на фото лучше, чем на видео", - написал Павел Воля.
За полчаса снимок набрал более 35 тыс. лайков. Пользователи восхищались гармоничностью пары и просили Волю опубликовать ролик, на котором можно посмотреть, как он танцует.
Ранее Воля рассказал об отдыхе в Австрии.
Павел Воля продемонстрировал фанатам новую фотографию, на которой запечатлен с супругой в центре просторного зала с высокими потолками и массивными колоннами. Центр свободен, а на заднем фоне виднеется оркестр и гости. Для выхода в свет шоумен выбрал черный, элегантный костюм, а Утяшева облачилась в черное платье с длинными рукавами.
"Я танцую на фото лучше, чем на видео", - написал Павел Воля.
За полчаса снимок набрал более 35 тыс. лайков. Пользователи восхищались гармоничностью пары и просили Волю опубликовать ролик, на котором можно посмотреть, как он танцует.
Ранее Воля рассказал об отдыхе в Австрии.
Автор: Джанабилова Татьяна П