Ольге Бузовой концертный агент подарил мыло в виде полового органа
В преддверии новогодних праздников Ольгу Бузову задаривают подарками, но больше остальных выделился концертный агент теледивы. Он вручил знаменитости мыло, выполненное в форме детородного органа.
Ольга Бузова накануне поделилась с публикой видео, где рассказала о подарке, полученном от ее концертного агента Алексея Новацкого. Теледива призналась, что несколько разочарована, поскольку надеялась получить что-то более подходящее, например, какое-нибудь украшение или новый гаджет. Вместо этого мужчина вручил ей в качестве презента мыло яркого розового цвета, выполненное в форме мужского полового органа.
В финале ролика Ольга Бузова поинтересовалась у поклонников, можно ли такой подарок считать “нормальным”. Сам Алексей Новацкий все это время смеялся, и отмечал, что готов подарить певице запрошенные ею предметы только после того, как станет футболистом, что может являться намеком на Дмитрия Тарасова.
Ранее сообщалось, что новогоднюю ночь Ольга Бузова намеревается провести в кругу родных.
Ольга Бузова накануне поделилась с публикой видео, где рассказала о подарке, полученном от ее концертного агента Алексея Новацкого. Теледива призналась, что несколько разочарована, поскольку надеялась получить что-то более подходящее, например, какое-нибудь украшение или новый гаджет. Вместо этого мужчина вручил ей в качестве презента мыло яркого розового цвета, выполненное в форме мужского полового органа.
В финале ролика Ольга Бузова поинтересовалась у поклонников, можно ли такой подарок считать “нормальным”. Сам Алексей Новацкий все это время смеялся, и отмечал, что готов подарить певице запрошенные ею предметы только после того, как станет футболистом, что может являться намеком на Дмитрия Тарасова.
Ранее сообщалось, что новогоднюю ночь Ольга Бузова намеревается провести в кругу родных.
Автор: Марина Вебер