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Продажи Nokia 7 во всем мире могут начаться в начале 2018 года
Глобальный выпуск модели Nokia 7 может стартовать в начале 2018 года. В октябре компания HMD Global начала продажи этого смартфона среднего класса в Китае, однако не поставляла устройство в иные страны. Как стало известно, недавно найденный гаджет с производственным индексом TA-1041 может представлять собой именно международную версию Nokia 7.

Продажи Nokia 7 во всем мире могут начаться в начале 2018 года


Помимо этого, Nokia 6 при первом появлении на рынке была доступна исключительно на рынке КНР, однако впоследствии её представили и в других странах. Как ожидается, финская фирма в начале следующего года повторит соответствующий сценарий уже с Nokia 7. HMD Global может выпустить флагман Nokia 9 наряду с производством Nokia 8 в начале 2018 года. Не исключается вероятность, что производитель может воспользоваться аналогичной платформой для проведения анонса глобальной модификации Nokia 7, поскольку в Китае её приобрели свыше 1,5 млн раз.

Смартфон укомплектован ЖК-дисплеем диагональю 5,2 дюйма с разрешающей способностью, соответствующей стандарту HD. Это на сегодня первое устройство от Nokia, которое управляется при помощи процессора Snapdragon линейки 6XX. Для устройства доступны версии с ОЗУ на 4 и 6 ГБ. Объем ПЗУ составит 64 ГБ, тогда как имеется слот для карт памяти microSD в целях дополнительного хранения.

На обратной панели располагается камера с матрицей 16 Mpx с поддержкой 2-тональной вспышки со светодиодными элементами. На фронтальной части расположен селфишот с разрешением 5 Mpx. Новинка включает батарею емкостью 3 тысячи мАч. На домашнем рынке Nokia 7 поставляется в 2-х вариантах. Основная модель с 64 ГБ ПЗУ и 4 ГБ ОЗУ продается по $381.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 15:05
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