В Астрахани труп зарубленного мужчины пролежал на балконе 13 дней
Житель Астрахани 25 декабря пришел в гости к своему товарищу, но дверь открыл их общий знакомый, который открыто заявил, что зарубил хозяина квартиры, после чего спрятал тело на балконе. Гость сразу отправился в полицейский участок и сообщил об убийстве.
Правоохранительные органы быстро прибыли на место происшествия, где обнаружили топор и труп мужчины, на голове которого были многочисленные рубленые раны. В ходе следствия стало известно, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин попросил гостя покинуть его квартиру. Обиженный товарищ 12 декабря нанес несколько ударов топором по голове спящему владельцу жилища, а после этого вынес его тело на балкон, где оно находилось 13 дней. На протяжении всего этого времени подозреваемый продолжал проживать в квартире убитого мужчины.
Как сообщило следственное управление Астрахани, уже возбуждено уголовное дело.
Правоохранительные органы быстро прибыли на место происшествия, где обнаружили топор и труп мужчины, на голове которого были многочисленные рубленые раны. В ходе следствия стало известно, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого хозяин попросил гостя покинуть его квартиру. Обиженный товарищ 12 декабря нанес несколько ударов топором по голове спящему владельцу жилища, а после этого вынес его тело на балкон, где оно находилось 13 дней. На протяжении всего этого времени подозреваемый продолжал проживать в квартире убитого мужчины.
Как сообщило следственное управление Астрахани, уже возбуждено уголовное дело.
Автор: Ивакина Ирина