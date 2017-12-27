В Сети появилось новое фото Моники Беллуччи
Моника Беллуччи одна из немногих актрис, предпочитающих естественную красоту и не прибегающих к различным медицинским процедурам для продления молодости. Пользователи оценили свежее фото звезды и отметили, что, несмотря на морщинки, Моника Беллуччи выглядит очаровательно.
Более 80 тысяч лайков успела собрать новая фотография Моники Беллуччи в Instagram. Неувядающая красавица с неброским макияжем, собранными волосами и в необычном колье из двух драгоценных крокодилов снова покоряет Сеть. Актриса всегда подчеркивала, что не борется со старостью с помощью модных процедур, а всегда довольна своей внешностью. Поклонники оценили образ и отметили, что Моника Беллуччи не нуждается в Photoshop для коррекции своих изображений, ведь морщинки вовсе не портят ее красоту.
По информации источника, актриса не сложила оружие на любовном фронте и успешно покоряет мужчин. Сейчас ей приписывают роман с 44-летним французским актером и режиссером. Сама Моника Беллуччи в одном из последних интервью подтвердила, что ее сердце не свободно.
Более 80 тысяч лайков успела собрать новая фотография Моники Беллуччи в Instagram. Неувядающая красавица с неброским макияжем, собранными волосами и в необычном колье из двух драгоценных крокодилов снова покоряет Сеть. Актриса всегда подчеркивала, что не борется со старостью с помощью модных процедур, а всегда довольна своей внешностью. Поклонники оценили образ и отметили, что Моника Беллуччи не нуждается в Photoshop для коррекции своих изображений, ведь морщинки вовсе не портят ее красоту.
По информации источника, актриса не сложила оружие на любовном фронте и успешно покоряет мужчин. Сейчас ей приписывают роман с 44-летним французским актером и режиссером. Сама Моника Беллуччи в одном из последних интервью подтвердила, что ее сердце не свободно.
Автор: Артемов Сергей