В Санкт-Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки на Стачек пострадали два человека
В Кировском районе Санкт-Петербурга 27 декабря на пересечении улицы Зенитчиков и проспекта Стачек столкнулись автобус ЛИАЗ, автомобиль Volkswagen и маршрутка Iveco. По предварительной информации, в ДТП легкие увечья получили пассажир и водитель легковой машины.
На место аварии прибыла бригада «Скорой помощи», инспекторы ГИБДД и две машины МЧС. Как выяснили правоохранители, шофер маршрутки, на повороте не уступив дорогу автобусу, спровоцировал столкновение. Транспортное средство от удара откинуло на тротуар, а микроавтобус Iveco вылетел на встречную полосу, где на тот момент ехал Volkswagen Polo. В результате две машины снесли светофорную опору.
Никто из пешеходов в аварии на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге не пострадал. По предварительным сведениям, медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру легковой иномарки – мужчины получили легкие травмы. ДТП с участием трех автомобилей стало причиной 3-километровой пробки, растянувшейся от Кронштадтской до улицы Зенитчиков.
Ранее в Петербурге на Лиговском проспекте в ДТП с автобусом пострадали двое.
На место аварии прибыла бригада «Скорой помощи», инспекторы ГИБДД и две машины МЧС. Как выяснили правоохранители, шофер маршрутки, на повороте не уступив дорогу автобусу, спровоцировал столкновение. Транспортное средство от удара откинуло на тротуар, а микроавтобус Iveco вылетел на встречную полосу, где на тот момент ехал Volkswagen Polo. В результате две машины снесли светофорную опору.
Никто из пешеходов в аварии на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге не пострадал. По предварительным сведениям, медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру легковой иномарки – мужчины получили легкие травмы. ДТП с участием трех автомобилей стало причиной 3-километровой пробки, растянувшейся от Кронштадтской до улицы Зенитчиков.
Ранее в Петербурге на Лиговском проспекте в ДТП с автобусом пострадали двое.
Автор: Чупира Марьяна