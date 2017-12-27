В Таиланде задержали туриста из России с фальшивыми долларами
В Таиланде задержали 53-летнего туриста из России с фальшивыми долларами. Сведения со ссылкой на полицию Паттайи появились в СМИ.
Сообщается, россиянин зашел в один из местных банков, чтобы обменять 800 долларов на баты. Сотрудник финансового учреждения сразу обнаружил, что купюры фальшивые. Мужчину допросили, но он вину не признал, заявив, что сам не знал о наличии поддельных денег. Дальнейшие детали разбирательства уточняются.
Ранее в Таиланде нашли труп россиянина.
Сообщается, россиянин зашел в один из местных банков, чтобы обменять 800 долларов на баты. Сотрудник финансового учреждения сразу обнаружил, что купюры фальшивые. Мужчину допросили, но он вину не признал, заявив, что сам не знал о наличии поддельных денег. Дальнейшие детали разбирательства уточняются.
Ранее в Таиланде нашли труп россиянина.
Автор: Джанабилова Татьяна П