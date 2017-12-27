В Санкт-Петербурге украинец подозревается в избиении сожительницы до смерти
В Санкт-Петербурге украинец подозревается в избиении до смерти собственной сожительницы. Как сообщают местные СМИ, накануне днем в квартире домостроения на улице Тамбовской он обнаружил труп местной жительницы 1959 г.р. На лице женщины при первичном осмотре нашли кровоподтеки.
Мужчина 1980 г.р. не имеет регистрации в Санкт-Петербурге. Пояснить работникам полиции все обстоятельства произошедшего он не сумел, поскольку пребывал в сильном алкогольном опьянении.
На текущий момент мужчина задержан. Тело женщины отправлено в морг в целях проведения экспертиз для установления точных причин смерти.
Мужчина 1980 г.р. не имеет регистрации в Санкт-Петербурге. Пояснить работникам полиции все обстоятельства произошедшего он не сумел, поскольку пребывал в сильном алкогольном опьянении.
На текущий момент мужчина задержан. Тело женщины отправлено в морг в целях проведения экспертиз для установления точных причин смерти.
Автор: Валерий Антонов